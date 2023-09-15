الداخلية: تنبيه هام لمستعملي الطريق..

العثور على 18000 شمروخ داخل سيارة إسعاف قادمة من دولة مجاورة..!!

عاجل/تحيين: حصيلة مفزعة لضحايا الفيضانات في ليبيا وتواصل البحث عن المفقودين..

الطقس اليوم ودرجات الحرارة..

استرجاع ثلاثة عقارات دولية فلاحية بمساحة جملية قدرها 17 هك بولاية منوبة

2023/09/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس


استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، الجمعة، ثلاثة عقارات دولية فلاحية بمساحة جملية قدرها 17 هكتارا “هك”.

ويتمثل العقار الأول، الذي جرى استرجاعه بصفة رضائية، في مقسم مهيكل مبوب ضمن مقاسم الفلاحين الشبان يوجد بمعتمدية طبرية ويمسح 8 هك.

ويندرج العقاران الثاني والثالث ضمن العقارات المشتتة ويتواجدان بمعتمدية المرناقية ويمسح الاول 7 هك و الثاني 2 هك. وقد تم الاستيلاء عليهما والتصرف فيهما دون وجه حق، وفق بلاغ اصدرته وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.

وجرت عملية استرجاعهما تنفيذا لقراري إخلاء صادرين عن والي منوبة وبحضور السلط المحلية والأمنية والإدارية ذات الصلة بالموضوع.

هذا وقد تم تسليم جميع العقارات المسترجعة لمصالح ديوان الأراضي الدولية ممثلة في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى للتعهد بها

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn