بنزرت: حجز 5842 كلغ من الفرينة والسكر و721 لترا من الزيت غير صالحة للاستهلاك

تولت الوحدات الأمنية بماطر بالتنسيق مع مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، و مصالح الشرطة البلدية، عقب مراجعة النيابة العمومية ، مداهمة محل متخصص في صنع الحلويات الشعبية والتقليدية (فطائر)، حجز 5190 كلغ من الفرينة و192 كلغ من السكر منتهية الصلوحية وغير صالحة للاستهلاك ، و1197 لترا من الزيت منها 721 لترا غير صالحة للاستهلاك، بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي صحفي “وات”.

وبين المصدر ذاته ان العملية تاتي في اطار مواصلة الاعمال المشتركة للتصدي لجميع اشكال المضاربة والاحتكار والتهريب ، وقد تولت مصالح المراقبة الاقتصادية ببنزرت حجز الفعلي لكمية الزيت النباتي المدعم الصالح الاستهلاك والمقدرة ب476 لترا وتأمينها لدى أحد تجار الجملة للمواد الغذائية لإعادة ضخها بالسوق وتأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

كما تعهدت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية ببنزرت بإيداع كميات الفرينة منتهية الصلوحية وكميات الزيت النباتي المدعم السائب والسكر بالمستودع البلدي بماطر باعتبارها غير صالحة للاستهلاك الادمي في انتظار استيفاء الاجراءات القانونية لإتلافها .

وتم ذلك بالتوازي مع تحرير محضر بحث ضد المعني بالأمر، من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معني المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط مخالفة قواعد المنافسة، والاسعار.

يذكر ان مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعهدت باستكمال الإجراءات القانونية لاتلاف هذه المواد وتحرير محاضر البحث في شأن جميع الاخلالات الصحية، بينما اذنت النيابة العمومية بإحالة المعني بالأمر في حالة تقديم.