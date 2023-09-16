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ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة إلى أكثر من 11 ألف قتيل

2023/09/16 أخبار عربية, أهم الأخبار, حوادث و قضايا

أعلن الهلال الأحمر الليبي ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11300 قتيل.
وقال الصليب الأحمر الدولي، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، إن “هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة” مشيرا إلى أن “عمليات الدفن الجماعي بشكل عشوائي في ليبيا تعرقل عمليات المساعدة”.
وشدد الصليب الأحمر الدولي على أن “هناك حاجة ملحة لتوفير ملاجئ آمنة للمتضررين في ليبيا”.
يأتي ذلك فيما تستمر جهود إنقاذ العالقين وانتشال الجثث، وأكدت السلطات أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة حتى الآن.
وفي وقت سابق حذر رئيس بلدية درنة من أن عدد قتلى كارثة الفيضانات قد يتجاوز 20 ألفاً.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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