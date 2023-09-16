إحداث خط حافلة جديد بين تونس والمرسى ( التعريفة والمواعيد)

أعلنت شركة النقل بتونس، في بلاغ اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، أنه تدعيما للخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، تم إحداث خط حافلة جديد يحمل رقم 347 يربط محطة تونس البحرية بالمرسى (معهد غوستاف فلوبار بالمرسى نهاية الخط).

وسيكون مسلك هذا الخط الذي سينطلق استغلاله يوم الاثنين 18 سبتمبر الجاري بمعدل سفرة كل 20 دقيقة في الاتجاهين على النحو الآتي :

*ذهابا : محطة القطار “تونس البحرية” مرورا بالطريق السريعة تونس حلق الوادي (الجهوية رقم 22) ثم شارع 1 جوان 1955 بحلق الوادي مرورا أمام المعلم الأثري الكراكة بشارع فرحات حشاد ثم شارع الحبيب بورقيبة مرورا بخير الدين و الكرم ثم صلامبو ثم قرطاج بيرصا مرورا بمحكمة الناحية بقرطاج ثم نهج ديدون (rue Didon) أمام المسرح الأثري بقرطاج ثم شارع البيئة لتمر من أمام جامع مالك بن أنس ثم نهج المغرب إلى غاية سيدي بوسعيد لتسلك شارع 14 جانفي مرورا بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ENAU ثم شارع الجمهورية بالمرسى ثم نهج عبد الرحمان مامي إلى غاية نهاية الخط أمام معهد غوستاف فلوبار بالمرسى.

*إيــابا : نفس مسلك الذهاب في الاتجاه المعاكس.

وستكون تعريفة هذا الخط الذي يمتدّ على مسافة 20.9 كم في كل اتجاه تعريفة موحّدة قدرها 1000 مليم.

أما بالنسبة لبقية سندات النقل بالدينار ستكون التعريفة على النحو الآتي :

التعريفة بالدينار سندات النقل

9,000 كنش العشرة تذاكر

6,500 البطاقات الأسبوعية

30,000 الإشتراك الشهري

300,000 الإشتراك السنوي

60,050 الإشتراك المدرسي

كما يمكن التنقل على هذا الخط بالنسبة لحاملي الاشتراكات الخاصة بالخط الحديدي ت.ح.م .