نافيا تحصّله على قرض دون ضمانات: بن عكاشة يفتح النار على الوافي..

نفى الاعلامي بوبكر بن عكاشة ما تمّ تداوله بخصوص تحصّله على قرض بنكي بقيمة 16 مليون دينار دون ضمانات، وذلك أثر تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد،بأن صحفيا أحصل على فرص من البنك الفلاحي دون ضمانات، وذلك خلال زيارته الاخيرة للبنك.

وقال بن عكاشة، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم السبت، إنّ سبب انتشار الإشاعة، هي تدوينة نشرها سمير الوافي على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا “هو لم يذكر اسمي لكنّ من يقرأ التدوينة يفهم أنني المقصود.. قانونيا يمكنني مقاضاته لكنني لن أفعل ذلك وهو يدرك أنه أخطأ لهذا قام بحذف ما كتبه”.

وتابع بن عكاشة “الشيء من مأتاه لا يُستغرب وأعذره على ما قام به لأنّ من يتم التضييق عليه في مجال التحيّل يصبح يعاني من تعب نفسي لأنه يفقد مصادر التمعش والتظاهر بالثراء.. هو انسان يكذب ويعرف انه يكذب ومع ذلك يعتقد أن كذبه سينطلي على الناس” حسب تعبيره.

وأضاف “التحيل تهمة وجهها القاضي للوافي لهذا استعملتها، ولم تتم تبرئته منها هو فقط أعاد الأموال التي لهفها” وفق قوله.

وخاطب بوبكر بن عكاشة سمير الوافي قائلا “يجب أن تعرف مستواك وأن تعود إلى مكانك.. أنت لست في مستواي ولا تستطيع أن تكون.. أخلاقيا هذا الأمر غير ممكن”.

وتابع “ما قام به سمير الوافي وكتبه عنّي يمكن وصفه بأنه لحظات غباء وهذا طبيعي لأنه ليس صحفيا.. والصحفي لا يخطئ”.