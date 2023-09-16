بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجول4-الدفعة1): النتائج و الترتيب

فاز اتحاد بن قردان اليوم في الملعب البلدي بسليمان على مستقبل سليمان بنتيجة 1- صفر في الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) فيما تعادل الملعب التونسي على ميدانه مع قوافل قفصة 2-2 لحساب نفس الجولة .

وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (لمجموعة الاولى) و التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 16 سبتمبر

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 2

وسام بوسنينة (49)/حمزة بن عبدة (73)

قوافل قفصة 2

الخالي بنغورا (13)/ازر شكري (88)

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان صفر

اتحاد بن قردان 1

محمد علي العمري (90+2)

الاولمبي الباجي (معفى)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5

2- النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2

–الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5

— اتحاد بن قردان 6 4 2 0 2 3 3

5- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0

6-قوافل قفصة 2 3 0 2 1 2 5

-7مستقبل سليمان 0 3 0 0 3 2 5

الاحد 17 سبتمبر 2023

المجموعة الثانية

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى-النادي البنزرتي س15 و 30 دق

الحكم: الصادق السالمي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-الاتحاد المنستيري س15 و 30 دق

الحكم: كريم الخميري

في الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي-النادي الصفاقسي س15 و 30 دق

الحكم: يسري بوعلي

الترجي الرياضي التونسي (معفى)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 9 3 3 0 0 6 0

2- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3

3-الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 5 1

4- نجم المتلوي 3 2 1 0 1 3 3

5- اتحاد تطاوين 1 3 0 1 2 1 5

6- النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 0 4

— مستقبل المرسى 0 3 0 0 3 1 5

الخميس 21 سبتمبر 2023

المجوعة الأولى

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي-النادي الافريقي س15 و 30 دق

الحكم: يحدد لاحقا