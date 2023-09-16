بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجول4-الدفعة1): النتائج و الترتيب

فاز اتحاد بن قردان اليوم في الملعب البلدي بسليمان على مستقبل سليمان بنتيجة 1- صفر في الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) فيما تعادل الملعب التونسي على ميدانه مع قوافل قفصة 2-2 لحساب نفس الجولة .
وفي ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (لمجموعة الاولى) و التي دارت مساء اليوم السبت :
السبت 16 سبتمبر
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 2
وسام بوسنينة (49)/حمزة بن عبدة (73)
قوافل قفصة 2
الخالي بنغورا (13)/ازر شكري (88)
في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان صفر
اتحاد بن قردان 1
محمد علي العمري (90+2)
الاولمبي الباجي (معفى)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5
2- النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2
–الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5
— اتحاد بن قردان 6 4 2 0 2 3 3
5- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0
6-قوافل قفصة 2 3 0 2 1 2 5
-7مستقبل سليمان 0 3 0 0 3 2 5
الاحد 17 سبتمبر 2023
المجموعة الثانية
في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى-النادي البنزرتي س15 و 30 دق
الحكم: الصادق السالمي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين-الاتحاد المنستيري س15 و 30 دق
الحكم: كريم الخميري
في الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي-النادي الصفاقسي س15 و 30 دق
الحكم: يسري بوعلي
الترجي الرياضي التونسي (معفى)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الصفاقسي 9 3 3 0 0 6 0
2- الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3
3-الاتحاد المنستيري 6 2 2 0 0 5 1
4- نجم المتلوي 3 2 1 0 1 3 3
5- اتحاد تطاوين 1 3 0 1 2 1 5
6- النادي البنزرتي 0 2 0 0 2 0 4
— مستقبل المرسى 0 3 0 0 3 1 5
الخميس 21 سبتمبر 2023
المجوعة الأولى
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي س15 و 30 دق
الحكم: يحدد لاحقا