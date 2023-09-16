سوسة: فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة تحرر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 656 بحثا اقتصاديا

تولت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، خلال الثلاثة اشهر المنقضية، القيام ب 4350 زيارة ميدانية أسفرت عن تحرير 656 محضر بحث اقتصادي، وفق المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب.

وأضاف طالب في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم السبت، ان فرق المراقبة الاقتصادية تمكنت خلال هذه الزيارات الميدانية من حجز 42ر4 اطنان من الخضر والغلال و29ر13 طنا من الفرينة المدعمة و66ر194 طنا من السميد

كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة خلال ذات الفترة 2ر2 اطنان من السكر السائب و1546 لترا من الزيت النباتي و155 طنا من المواد العلفية، وتم منع تزويد مخبزة مصنفة بسبب التوقف عن النشاط لأسباب عقارية وإعادة تصنيف مخبزة بسبب الإخلال بتراتيب الدعم، وذلك الى جانب صدور قرار إيقاف نشاط لمدة ثلاثة أشهر لمصنع أعلاف

ولفت الى ان أغلب المخالفات شملت بالخصوص قطاع التغذية العامة ب282 مخالفة، يليها قطاع الخضر والغلال ب123 مخالفة، ثم المخابز، والمقاهي، والمطاعم ب126 مخالفة، ومثلت المخالفات الماسة بشفافية المعاملات ولاسيما المتعلقة بعدم اشهار الأسعار والاخلال بتراتيب الدعم والفوترة واستعمالات الات الوزن، ابرز المخالفات المرفوعة.

وأشار إلى أن عمليات المراقبة، امنها 289 فريق مراقبة بمشاركة أعوان الشرطة البلدية والحرس البلدي وبمعاضدة أمنية، وذلك بالإضافة إلى الخلية القارة بسوقي الجملة للخضر والغلال بسوسة وحمام سوسة