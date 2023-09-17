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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجولة4-الدفعة2): النتائج والترتيب..

2023/09/17 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الثانية) التي دارت اليوم الاحد :

الاحد 17 سبتمبر 2023
المجموعة الثانية
في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – النادي البنزرتي صفر-صفر

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – الاتحاد المنستيري 2-2

في الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي – النادي الصفاقسي 1-صفر

الترجي الرياضي التونسي (معفى)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الصفاقسي 9 4 3 0 1 6 1
2-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 7 3
-الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3
4- نجم المتلوي 6 3 2 0 1 4 3
5- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 3 7
6- النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 0 4
-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5

السبت 16 سبتمبر 2023
المجموعة الأولى
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – قوافل قفصة 2-2

في الملعب البلدي بسليمان
مستقبل سليمان – اتحاد بن قردان صفر-1
محمد علي العمري (90+2)

الاولمبي الباجي (معفى)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5
2- النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2
–الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5
— اتحاد بن قردان 6 4 2 0 2 3 3
5- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0
6-قوافل قفصة 2 3 0 2 1 2 5
-7مستقبل سليمان 0 3 0 0 3 2 5

الخميس 21 سبتمبر 2023
المجوعة الأولى
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي-النادي الافريقي س15 و 30 دق
الحكم: يحدد لاحقا

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