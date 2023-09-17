بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة 1-الجولة4-الدفعة2): النتائج والترتيب..

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الدفعة الثانية من منافسات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الثانية) التي دارت اليوم الاحد :

الاحد 17 سبتمبر 2023

المجموعة الثانية

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى – النادي البنزرتي صفر-صفر

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – الاتحاد المنستيري 2-2

في الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي – النادي الصفاقسي 1-صفر

الترجي الرياضي التونسي (معفى)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 9 4 3 0 1 6 1

2-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 7 3

-الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3

4- نجم المتلوي 6 3 2 0 1 4 3

5- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 3 7

6- النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 0 4

-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5

السبت 16 سبتمبر 2023

المجموعة الأولى

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – قوافل قفصة 2-2

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان – اتحاد بن قردان صفر-1

محمد علي العمري (90+2)

الاولمبي الباجي (معفى)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5

2- النجم الساحلي 6 3 2 0 1 5 2

–الاولمبي الباجي 6 3 2 0 1 4 5

— اتحاد بن قردان 6 4 2 0 2 3 3

5- النادي الافريقي 4 2 1 1 0 1 0

6-قوافل قفصة 2 3 0 2 1 2 5

-7مستقبل سليمان 0 3 0 0 3 2 5

الخميس 21 سبتمبر 2023

المجوعة الأولى

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الساحلي-النادي الافريقي س15 و 30 دق

الحكم: يحدد لاحقا