البطولة الاسبانية: اشبيلية يحقق فوزه الأول هذا الموسم على لاس بالماس بهدف نظيف



تذوق إشبيلية طعم الانتصار للمرة الأولى هذا الموسم بعد فوزه الصعب مساء الأحد على ضيفه لاس بالماس بهدف دون رد وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة من البطولة الإسبانية لكرة القدم (الليغا).

وكان إشبيلية قد استهل مشواره في الموسم الجديد الإسباني بتلقي ثلاث هزائم متتالية أمام كل من فالنسيا بنتيجة (1-2) وديبورتيفو ألافيس بنتيجة (3-4) وجيرونا بنتيجة (1-2) قبل أن يحقق فوزه الأول في “الليغا”.

وجاء هدف إشبيلية الوحيد في المباراة عبر لاعبه البلجيكي دودي لوكيباكيو في الدقيقة 71.

وشهدت مباراة امس الظهور الأول للمدافع المخضرم سيرجيو راموس الذي عاد لصفوف إشبيلية مرة أخرى بعد 18 عاما من رحيله عن النادي.

ومنح هذا الفوز إشبيلية أول ثلاث نقاط هذا الموسم ليرتقي إلى المركز السابع عشر في جدول الترتيب فيما توقف رصيد لاس بالماس عند نقطتين فقط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.