أزمة في الكراس المدعّم..!

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ضخ 16 مليون كراس مدعم في الأسواق منذ شهر أوت الماضي إلى غاية اليوم.

كما لفت فيصل العباسي في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن عملية صنع وإنتاج الكراس المدعم بدأت في وقت متأخر جدا بالنسبة للعودة المدرسية مما نجم عنه ارتفاع كبير على الطلب في السوق واضطراب في عملية التوزيع والتزويد.

وحسب المصدر ذاته، ينتظر إنتاج وتوزيع 4 ملايين كراس مدعم إضافي في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة لمجابهة الطلبات المتزايدة من أولياء التلاميذ على هذه النوعية من الكراس، وفق تعبيره.