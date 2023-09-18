OPPO A58: هاتف ذكيّ جديد بشاشة رائعة وتجربة صوتيّة جديدة وأداء قويّ

أعلنت OPPO عن تسويق هاتفها الجديد A58 في تونس، وهو أحدث طراز ممتاز من سلسلتها المعروفة A.

بفضل شاشة عرض Sunlight الرّائعة مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD+ ومكبّرات صوت استريو مزدوجة محسّنة، يرتقي OPPO A58 بتجربة الترفيه لتلبية احتياجات مجموعة متنوّعة من السيناريوهات. ويتميز بشحن قوي بقدرة 33 واط SUPERVOOCTM وببطارية كبيرة تدوم طويلا بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وأجهزة محسّنة ونظام ColorOS 13.1. يوفّر هذا الهاتف الذكيّ الجديد عمرا طويلا للبطارية وأداء قويا وموثوقا وسلسا مع تصميم أنيق، ليتناسب مع تطلّعات مستخدميه وأسلوب حياتهم.

تصميم نحيف وممتاز

سيكون هاتف OPPO A58 متاحا في تونس بلونين: الأسود (Glowing Black) والأخضر (Dazzling Green). ويتميز اللون الأسود المتوهّج بتقنيات OPPO الخاصّة بتأثيرات ألوانه المتلألئة الجميلة ويوفّر شعورا بالرّاحة. أمّا اللّون الأخضر المبهر، فهو يمنح اللّوحة الخلفيّة ملمسا حريريا ومظهرا منعشا.

يزن هذا الهاتف حوالي 192 غ ويبلغ سمكه 7.99 ملم فقط، ممّا يضمن قبضة مريحة. وله مظهر أنيق ورائع، بفضل هيكله الخلفي المنحني والمحدّد 2,8D ولوحة بيضويّة الشّكل مصقولة حول وحدة الكاميرا.

مشاهدة واضحة وغامرة ولو في ضوء الشّمس

يتميّز هاتف OPPO A58 الجديد بشاشة FHD+ Sunlight مقاس 6.72 بوصة، مما يوفّر تجربة مشاهدة غامرة. وتوفر الشاشة سطوعا يصل إلى 680 شمعة كحدّ أقصى، بحيث يمكن للمستخدمين بسهولة عرض الصّور أو قراءة النّصوص في ضوء الشّمس السّاطع. وبفضل الدقّة العالية التي تبلغ 2400 × 1080 ودعم التدرّج اللوني DCI-P3 بنسبة 100%، تعرض الشّاشة محتوى نابضا بالحياة بشكل ملحوظ. ومع تقنية All-Day AI Eye Comfort، تكون الشاشة مريحة للعين وللمشاهدة لفترات طويلة، ليلا أو نهارا.

مكبّرات صوت استريو مزدوجة ورائعة

تم تجهيز OPPO A58 بمكبّرات صوت استريو مزدوجة محسّنة لتوفير تجربة صوتية رائعة وعالية الجودة. وهي أقوى بنسبة 40% من الجيل السابق، إذ توفّر تأثيرات صوتية استريو غامرة، ممّا يضمن جودة الصّوت خلال المكالمات أو الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو. كما تمكّن تقنيةUltra Volume المحسّنة من ترفيع الصّوت بنسبة تصل إلى 300%، ممّا يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بسهولة بالموسيقى وسماع المكالمات الهاتفية حتى في البيئات الصّاخبة. كما توجد خيارات أخرى للرّفع من مستوى صوت سمّاعة الأذن بما يصل إلى 200% أثناء المكالمات الهاتفية أو الصّوتية على WhatsApp وMessenger.

مزيد من الإبداع مع نظام الكاميرا المحسّن

تمّ تجهيز OPPO A58 بكاميرا AI بدقة 50 ميجابكسل، ممّا يسمح للمستخدمين بالتقاط صور واضحة وعالية الدقّة. وبفضل تقنية تجميع وحدات البكسل، يتمّ دمج أربع وحدات بكسل لتكوين بكسل أكبر، ممّا يحافظ على المزيد من التّفاصيل في الصّور، خاصّة في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتعمل الكاميرا المدعّمة بالذّكاء الاصطناعيّ بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا “البورتريه” بدقة 2 ميجابكسل معا لتوفير

ضبابيّة مذهلة في الخلفيّة وإبراز الهدف في الوضع الرّأسي. كما أنّ الكاميرا الأماميّة بدقة 8 ميجابكسل، توفّر صور سيلفي رائعة وجودة مكالمات فيديو محسّنة.

يمكّن الهاتف من التّصوير ليلا بفضل خوارزميات الذّكاء الاصطناعيّ ووضع البانوراما، ممّا يلهم المستخدمين لإنشاء أعمال فوتوغرافية متنوّعة وإطلاق العنان لخيالهم.

بطارية متينة وشحن سريع رائد

يأتي هاتف OPPO A58 مزوّدا ببطارية متينة وتجربة شحن سريع لتقديم أداء استثنائيّ. فبفضل البطاريّة الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في السّاعة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بـ 32 ساعة من المكالمات الهاتفية أو 16 ساعة من مشاهدة اليوتيوب أو 5 ساعات من ألعاب PUBG بشحن كامل واحد. كما يتميّز أيضا بشحن سريع بقوة 33 وات SUPERVOOCTMالذي يشحن البطاريّة بالكامل خلال 75 دقيقة فقط. بينما يضمن الشّحن السّريع لمدة 5 دقائق 3.39 ساعة من المكالمات الهاتفية، مما يخفّف من مشكلات الشّحن أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يتمّ تفعيل تقنية توفير الطاقة المدعّمة بالذّكاء الاصطناعيّ طوال اليوم إذا نسي المستخدمون شحن هواتفهم، ممّا يتيح قرابة 91 دقيقة من المكالمات الهاتفية مقابل 5% فقط من الشّحن.

أداء سلس مع الأجهزة والبرامج المحسّنة

يحقّق OPPO A58 قفزة نوعيّة في الأداء مقارنة بسابقيه من نفس السلسلة، وهو مدعوم بمنصّة MediaTek Helio G85. ويوفّر ذاكرة كبيرة ومساحة تخزين هامّة: 6 أو 8 جيجابايت RAM و128 جيجابايت ROM، مع إمكانيّة توسيع الذّاكرة RAM بما يصل إلى 8 جيجابايت إضافيّة لتوفير سلاسة أكبر للاستخدام اليوميّ. كما يمكّن محرّك الحوسبة الديناميكية في نظامColorOS 13.1 من جدولة الموارد بدقّة، ممّا يضمن تجربة أكثر استجابة عند استعمال عدّة تطبيقات، مثل الألعاب أو الوظائف المتعدّدة.

وقد خضع هاتف OPPO A58 لعدّة اختبارات صارمة للتأكد من سلاسته على المدى البعيد في مختبر OPPO.

كما تمّ تصميم OPPO A58 من أجل المتانة، وهو يتمتع بتصنيف IP54 ومحميّ بشكل جيّد ضدّ الانسكابات والغبار والحوادث اليومية. وقد اجتاز ستة اختبارات رئيسيّة لقياس درجة مقاومته للسّقوط أو التعرّض للماء والإشعاع أو الأضرار المناخيّة وغيرها، مما يوفّر للمستخدمين راحة البال طوال اليوم.

إطلاق المنتوج في تونس

سيكون OPPO A58 متاحا في تونس بداية من 18 سبتمبر 2023 بلونين جذّابين: الأخضر (Dazzling Green) والأسود (Glowing Black). ويتوفّر طراز 8 جيجابايت RAM و128 جيجابايت ROM بسعر 699 دينارا تونسيا مع ضمان لمدّة سنتين.