النائب ظافر الصغيري: “هذه أولوياتنا القادمة.. وهذا ما يعطّل قانون الشيكات”

نسبة امتلاء السدود..

هام: إجراءات جديدة لفائدة الأجراء للتمتع بمسكن..

عاجل/ رسميا: إدراج جربة على لائحة التراث العالمي لليونسكو

وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمّة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

2023/09/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الذي يترأس الوفد التونسي للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة، اليوم الاثنين، في افتتاح قمّة أهداف التنمية المستدامة.

ويندرج تنظيم هذه القمة، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، في إطار التقييم نصف المرحلي لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل تباحث السبل الكفيلة بتسريع تجسيم هذه الأهداف ووضعها وضع التنفيذ في الفترة القادمة.

وأوضحت الوزارة أنّ عديد الأسباب، وعلى رأسها جائحة كوفيد 19 واستمرار عدد من الحروب والأزمات قد أعاقت إلى حدّ كبير تجسيم أهداف التنمية المستدامة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn