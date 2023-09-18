وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمّة أهداف التنمية المستدامة بنيويورك

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الذي يترأس الوفد التونسي للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتّحدة، اليوم الاثنين، في افتتاح قمّة أهداف التنمية المستدامة.

ويندرج تنظيم هذه القمة، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، في إطار التقييم نصف المرحلي لتنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل تباحث السبل الكفيلة بتسريع تجسيم هذه الأهداف ووضعها وضع التنفيذ في الفترة القادمة.

وأوضحت الوزارة أنّ عديد الأسباب، وعلى رأسها جائحة كوفيد 19 واستمرار عدد من الحروب والأزمات قد أعاقت إلى حدّ كبير تجسيم أهداف التنمية المستدامة.