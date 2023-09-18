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قابس: جمعية “صيانة المدينة والواحة” تنبه من تبعات البناء الفوضوي حول الأودية في حال تهاطل الامطار

2023/09/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نبه العضو المؤسس لجمعية “صيانة المدينة والواحة” بقابس محمد عبد الرحيم في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، من تبعات البناء الفوضوي المنتشر بالواحات وخاصة البناء المجاور لوادي قابس القديم، في حال نزول كميات هامة من الأمطار على المنطقة

وبين عبد الرحيم أن هذا البناء الفوضوي، يجاور مباشرة الوادي، وأن بعض المالكين له قد عمدوا الى تغطية أجزاء من وادي قابس وهو ما من شأنه أن يحول دون انسياب مياه الأمطار المتأتية من الواحة ومن وسط المدينة والمناطق العليا لقابس الغربية، وفق قوله.

واكد على ضرورة تطبيق ادارة المياه العمرانية، للقانون، خاصة وان تلك الأودية ومن بينها وادي قابس القديم راجعة لها بالنظر، وشدد على ضرورة حمايتها من كل التجاوزات، وطالب بتدارك الأمر وبصيانة سد وادي قابس وتنظيف محيطه.

وبين عبد الرحيم أن الأودية بولاية قابس منتشرة بمختلف معتمديات الجهة، وبعضها يشكل خطرا على المتساكنين، وهو ما يبرز الحاجة لبعث فرع لادارة المياه العمرانية بقابس حتى يتسم تدخل هذه الادارة بالنجاعة اللازمة، وفق تقديره.

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