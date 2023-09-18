بمناسبة السنة القضائية الجديدة: وزيرة العدل تدعو للتصدي الفساد والتلاعب بالمال العام

دعت وزيرة العدل ليلى جفال، القضاة والكتبة وأعوان المحاكم والإدارات الجهوية للعدل، وكافة مكونات الأسرة القضائية الموسّعة من محامين وخبراء عدليين ومساعدي القضاء، إلى مزيد البذل ومضاعفة الجهود في سبيل إعلاء كلمة الحق وحسن تطبيق القانون، وذلك بمناسبة حلول السنة القضائية الجديدة 2023/2024.

كما حثّت الوزيرة، في نصّ رسالة نشرتها وزارة العدل على صفحتها الرسمية، على التصدّي لكافة مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام، في كنف الالتزام بالقانون وتكريس المساواة بين الجميع، بما يساهم في ارساء قضاء عادل وناجز تكفل فيه الحقوق وتحترم فيه آجال التقاضي، طبقا لما ينص عليه الدستور والاعراف والتشاريع القضائية.

وأكّدت على أنّ العمل متواصل، من أجل مزيد تطوير المنظومة القضائية ورقمنتها وتقريبها من المتقاضين وتحسين خدماتها لفائدتهم.