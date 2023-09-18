“توننداكس” يقفل حصة الاثنين على انخفاض

أقفل مؤشر بورصة تونس “توننداكس” حصة الاثنين على انخفاض بنسبة 5ر0 بالمائة عند مستوى 99ر8774 نقطة وسط حجم تبادل جملي بقيمة 8ر5 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم “توننفاست” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4ر4 بالمائة ويصل سعره الى 080ر7 دنانير.

وارتفع سهم الشركة التونسية للإيجار المالي والفاكتورينغ بنسبة 9ر1 بالمائة (200ر12 د) محسنا بذلك من ادائه في البورصة بنحو 8ر38 بالمائة منذ بداية السنة.

وتكبد، في المقابل، سهم شركة “السكنى” خسارة بنسبة 5ر4 بالمائة ليبلغ سعره 490ر1 د وسط حجم تبادل بقيمة ألف دينار.

وتقلصت، كذلك، قيمة سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 3ر3 بالمائة (290ر7 د) مع تبادل ناهز 80 ألف دينار.

وسجل سهم البنك التونسي أفضل أداء خلال الحصة ليحشد أكبر حجم تبادل بلغ 46ر1 م د، في حين انخفض سعر سهمه بنسبة 76ر0 بالمائة (200ر5 د).