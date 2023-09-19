سعيّد يفجرها :”من يأتينا من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه ولن يدخل أرضنا”..#خبر_عاجل

استنكر رئيس الجمهورية قيّس سعيد التقارير الأجنبية التي يتم نشرها حول تونس معلّقا بالقول “عليهم ان يهتموا باخبارهم وباحوالهم.. وليكفوا عن التدخل في شؤوننا وعن ايفاد البعثات وكأننا تحت وصاية الاستعمار”، وفق تعبيره.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال اجتماع عقده مع كل من رئيس الحكومة احمد الحشاني ووزير الداخلية كمال الفقي ووزيرة العدل ليلى جفال، على مبدأ المعاملة بالمثل رافضا اي تدخل في السيادة التونسية ، مردفا بالقول: “من يأتي من الخارج ليراقبنا فهو غير مرغوب فيه..”، وفق ما جاء في فيديو نشرته مساء امس رئاسة الجمهورية على فيسبوك.