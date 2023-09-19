جريمة مروعة: استدرجت زوجها بالملوخية وأذابت جثته بالأسيد..!!

شهدت منطقة عالية في لبنان جريمة قتل مروعة تشبه أفلام الرعب، بعد أن أقدمت سيدة على قتل زوجها بالسمّ وأحرقته “بالأسيد” بمساعدة شابين.

وكانت السيدة، وهي من منطقة البساتين في “قضاء عاليه” أقدمت على استدراج زوجها لتناول طبق “الملوخية”، بعدما دسّت السمّ فيه، ما أدّى إلى وفاته داخل منزله الكائن في “عاليه”.

واستعانت برجلَين من التابعية السورية، لنقل الجثة إلى منطقة حرجية، حيث ألقت كميّة من مادة “الأسيد” عليها بهدف تحلّلها قبل رميها.

ووفق ما اوردته “العربية نت” فقد تم فتح تحقيق واستجواب الزوجة بعد تضارب تصريحاتها وبالتحقيق معها، أنكرت في البداية علاقتها باختفاء زوجها ووجود أي خلافات بينها وبينه.

وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت وجود خلافات بينهما نتيجة إقامتها لعلاقة غرامية مع أحد الأشخاص من الجنسية السورية، إضافة إلى مواجهتها بالأدلة التي تثبت قيامها بحرق الفراش بعد اختفاء زوجها، اعترفت أنها على علاقة غرامية مع شخص سوري وهو صديق زوجها ومقيم في بلدة بيصور.

وبعد اشتباه زوجها بوجود هذه العلاقة، منعها من التواصل مع الأخير أو لقائه، عندها قرّرت التخلّص منه وقتله ولهذا اشترت سماً قاتلاً، وبدأت بالتحضير لعملية القتل بعد أن أخبرت عشيقها بالأمر، واتّفقت معه على تنفيذ الجريمة.

وبتاريخ 20 -08 -2023، نفّذت الجريمة عن طريق دس كمية كبيرة من السم في وجبة طعام زوجها، بعد أن استدرجته لتناول “الملوخية” وهي وجبته المفضلة.