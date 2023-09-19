وزير الخارجية يشارك بنيويورك في الإجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب



شارك نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الإجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب الذي التأم يوم امس الاثنين في إطار أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري.

ووفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الخارجية ، أكّد وزير الخارجية في كلمته على أهمية توحيد المواقف العربية من مختلف القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة، في التعاطي مع التحديات الماثلة والمستجدّة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة الأوضاع السائدة في المنطقة وإيجاد حلول للقضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة،

وجدد نبيل عمار موقف تونس الثابت والمبدئي في دعمها لنضال الشعب الفلسطيني والذي يتنزّل في إطار تمسّك تونس بمبادئ القانون الدّولي وقرارات الشرعية الدولية وقيم العدل والحرية.