درجات الحرارة لهذه الليلة..

عاجل/ كان في حالة فرار منذ 2016: السجن المؤبّد ضد تكفيري إرتكب جرائم إرهابية

دون سابق إعلام: إلغاء سفرات نقل تلاميذ بأرياف هذه الجهة

المهدية/إحباط عملية حرقة: الإحتفاظ بمنظمها وحجز مبلغ 30 ألف دينار..!!

وزير الخارجية يشارك بنيويورك في الإجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب

2023/09/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة


شارك نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الإجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب الذي التأم يوم امس الاثنين في إطار أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري.

ووفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الخارجية ، أكّد وزير الخارجية في كلمته على أهمية توحيد المواقف العربية من مختلف القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال الدورة، في التعاطي مع التحديات الماثلة والمستجدّة، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل معالجة الأوضاع السائدة في المنطقة وإيجاد حلول للقضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة،

وجدد نبيل عمار موقف تونس الثابت والمبدئي في دعمها لنضال الشعب الفلسطيني والذي يتنزّل في إطار تمسّك تونس بمبادئ القانون الدّولي وقرارات الشرعية الدولية وقيم العدل والحرية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn