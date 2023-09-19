اتصالات تونس تجدد شراكتها مع جمعية “المدنية” للسنة العاشرة على التوالي

بحضور السيد الأسعد بن ذياب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس والسيد لطفي مقطوف رئيس جمعية “المدنية” وعدد هام من الصحفيين، تم اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 التوقيع على عقد تجديد التعاون بين “اتصالات تونس” و”المدنية”.

ويندرج عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، على امتداد الثلاث السنوات القادمة، في إطار مواصلة التعاون الطويل والمثمر بينهما للسنة العاشرة على التوالي، و هو ما يعكس التزام اتصالات تونس بمسؤوليتها الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدني.

وبالفعل، ومثلما أشار لذلك السيد الأسعد بن ذياب رئيس مدير عام اتصالات تونس في كلمته بالمناسبة، فان “الاستمرارية والتواصل هما العنصران الأساسيان اللذان يميزان التزامنا لفائدة التعليم وحرصنا على أن يكون التعلّم حق للجميع في بلادنا”.

مضيفا: ” من خلال برنامج “فاطمة” لتوفير النقل المدرسي لتلاميذ الجهات النائية، تمكناّ من الحدّ بصفة كبيرة من الانقطاع المدرسي الذي مرّ من 45% إلى 0.05% في ظرف الأربع سنوات الاخيرة”.

كما قامت “اتصالات تونس” بالتعاون مع جمعية المدنية بتوزيع أكثر من 3 ألاف محفظة بكامل مستلزماتها الدراسية لفائدة تلاميذ المناطق الأقل حظا.

فضلا عن ذلك، تولتّ اتصالات تونس تجهيز المركز الثقافي “دار المدنية” في الكاف بكل مستلزمات الصوت والإضاءة والسينوغرافيا حتى تمكن الأطفال خارج أوقات الدراسة من التمتع بالأنشطة الثقافية الضرورية جدا لتنميتهم الفكرية والثقافية.

كما وفرت “اتصالات تونس” و”المدنية” كتب للمدارس الابتدائية والإعدادية لتشجيع التلاميذ على القراءة والمطالعة.

كذلك وبالتعاون مع “المدنية”، قامت “اتصالات تونس بنقل أطفال المناطق المعوزة لمعرض الكتاب حيث اكتشفوه لأول مرة وتم إهداءهم ما يستحقون وما يرغبون من كتب حسب اختياراتهم وهذا في إطار رحلة مدرسية ستبقى راسخة في أذهانهم.

هذا النجاح، عبر عنه السيد لطفي مقطوف رئيس جمعية “المدنية” في كلمته خلال حفل التوقيع قائلا:”أشكر اتصالات تونس على جهودها والتزامها المتواصل بمساندة ودعم قطاع التعليم، وأؤكد بالمناسبة أننا نشارك اتصالات تونس قيم المثابرة والتآزر والحق في المساواة والاندماج الذي يجب أن يتمتع به كل طفل تونسي”.

والأكيد أن المرافقة والتكامل من اجل تعليم نوعي جيد لجميع الأطفال ببلادنا يبقى في قلب إستراتيجية الالتزام المجتمعي للمؤسسة الوطنية “اتصالات تونس”.