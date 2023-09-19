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وزارة الصحة تشدد على ضرورة الاستعداد اللازم للتوقّي من المخاطر الصحية المرتبطة بحدوث فيضانات أو كوارث طبيعية

2023/09/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

مثل التأكيد على ضرورة القيام بالاستعدادات اللازمة للتوقّي من المخاطر الصحية المرتبطة بحدوث فيضانات أو كوارث طبيعية أبرز ما تم التطرق اليه خلال اجتماع جمع أمس الاثنين وزير الصحة علي المرابط بعدد من إطارات الوزارة

وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على ضرورة ملازمة اليقظة على مستوى نقاط العبور في نطاق اللوائح الصحية الدولية RSI ومتابعة الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والعالمي

وشدد وزير الصحة بالمناسبة على ضرورة المتابعة المخبرية لرصد كافة المتغيرات الوبائية والإحاطة ودعم الأنشطة التكوينية والتحسيسية للفرق الصحية وتوفير وسائل العمل الضرورية لوضعها على ذمة الفرق الميدانية عند الحاجة.

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