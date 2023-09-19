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دعوة أممية لفتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة فى ليبيا..

2023/09/19 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

طالبت الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيقات دولية حول أسباب انهيار سد درنة الليبية بعد الإعصار “دانيال” الذي ضرب البلاد وخلَّف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وشدد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة وما خلَّفه من خسائر جمَّة في الأرواح والممتلكات.

وأشار المتحدث في بيان له، أوردته وكالة الأنباء الليبية، إلى أن فتح تحقيق أممي حول هذه الكارثة يتعلق بالسلطات على الأرض، ملمحًا إلى إجراء تحقيق أممي حول الأمر.

وقال حق: “قد نجري تحقيقًا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن فعل ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية.

وحول نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار لليبيا، أوضح المتحدث أن هذا النداء كان يوم الخميس الماضي ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث، وهناك الكثير من الدعم الذي رأيناه من دول كثيرة في العالم لليبيا ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها.

 

وكالات

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