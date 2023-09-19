كلوب: ” ليفربول سيتعامل مع الدوري الأوروبي بكامل الاحترام”



قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سيتعامل مع الدوري الأوروبي لكرة القدم “بشكل مناسب” وأكد أنه يملك من البدائل ما يجعله يستطيع النجاح في البطولة الإنجليزية الممتازة والبطولة القارية.

وسيغيب ليفربول، بطل أوروبا ست مرات، عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم لكامل للمدرب كلوب مع النادي في 2016-2017.

وبلغ ليفربول نهائي الدوري الأوروبي 2016 تحت قيادة كلوب، وقال إن تكرار الأمر ذاته سيمثل الهدف مرة أخرى.

وقال كلوب لشبكة (تي.إن.تي سبورت) “أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن علينا جميعا التأكد من أننا نحترم المسابقة بالشكل المناسب، وأننا نحترم المنافسين بالشكل المناسب”.

وأضاف “أود الوصول إلى النهائي بكل تأكيد، لكن لا أعرف إن كان بوسعنا أن نفعل ذلك لأنه سيكون هناك الكثير من الفرق الرائعة في طريق مشوارنا نحو هدفنا، لذا يجب أن نؤدي بقوة”.

وسيبدأ ليفربول مشواره الأوروبي في ضيافة لاسك النمساوي يوم الخميس، قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في البطولة يوم الأحد.

وأشاد كلوب باللاعبين الشبان الصاعدين من أكاديمية ليفربول ووصفهم بأنهم أصحاب “مستقبل واعد”، لكنه قال إنه لن يستغل الدوري الأوروبي لإظهار مواهب هؤلاء اللاعبين.

وتابع “لدينا مواهب حقيقية هنا، لكننا لسنا في مرحلة تجارب. أعتقد أننا إذا لم نتعرض لغيابات عديدة بسبب الإصابات، فإننا نملك ما يكفي من اللاعبين للدخول بتشكيلة قوية في يومي الخميس والأحد، وهذا هو تفكيري”.