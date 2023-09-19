القصرين: الخميس المقبل سيكون موعد انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية “العبادلة

أوضح معتمد سبيطلة في ولاية القصرين، حاتم الرياحي اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن يوم الخميس المقبل الموافق ل21 سبتمبر الجاري، سيكون موعد انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية “العبادلة لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي” بمقر معتمدية سبيطلة بحضور كافة الأطراف المتدخلة والمعنية ، على ان تُفتتح بشكل رسمي في وقت لاحق.

وبين الرياحي في ذات التصريح أنه سيتم إثر انعقاد الجلسة التأسيسية للشركة الأهلية “العبادلة لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي” بسبيطلة، توزيع المهام بين المؤسسين والمنخرطين في الشركة، ليتم بعد ذلك الإنطلاق في إجراءات الحصول على القروض التي ستمكن من اقتناء الحافلات المخصصة لنقل العملة والعاملات الفلاحيين

واشار إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى كل من وزراء النقل والفلاحة والشؤون الإجتماعية وأملاك الدولة والتكوين المهني والتشغيل والمرأة أو من ينوبهم إلى جانب ممثلي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الفنية للنقل البري وبنك التضامن، لمواكبة الجلسة التأسيسية لهذه الشركة وحلحلة بعض الاشكاليات المطروحة.

واكد ان هذه الشركة تعدّ الأولى من نوعها في الجهة، وعلى المستوى الوطني، باعتبارها ستوفر النقل اللائق والقانوني لعمال وعاملات القطاع الفلاحي بسبيطلة وستساهم في حماية هذه الفئة من وسائل النقل العشوائية ومن إرهاب الطريق .

وأبرز أن الشركة تضم 50 شابا وشابة من مختلف المستويات التعليمية، بما فيهم أصحاب شهائد عليا ممثلة في 14 عمادة بسبيطلة بمعدل 4 أو 5 أفراد عن كل عمادة، لافتا إلى أن هذه الشركة الخامسة بسبيطلة ستكون محلية وستتطور لاحقا لتصبح جهوية فوطنية، نظرا لأهميتها في توفير نقل فلاحي يستجيب لشروط السلامة المطلوبة و يحفظ كرامة العملة والعاملات الفلاحيين ويجنبهم حوادث الطريق القاتلة والمأساوية.

وكشف المعتمد أن الفلاّح هو من سيتكفل بخلاص معلوم نقل العملة والعاملات ذهابا وايابا بموجب عقد مبرم بينه وبين الشركة الأهلية المذكورة .

وكان معتمد سبيطلة بين في تصريح سابق ل”وات” (امس الاثنين)، أن الشركات الاهلية بمعتمدية سبيطلة تدعمت بشركة أهلية رابعة مختصة في مجال رسكلة النفايات بعد تأسيس 3 شركات أهلية بالمنطقة منها شركة مختصة في الفلاحة المندمجة تشمل الزراعات كبرى والزراعات العلفية ومصنع للأعلاف المركبة وإقامة ريفية وغراسة الاشجار المثمرة الى جانب تربية وتسمين المواشي بكلفة جملية تناهز 1 مليون دينار .