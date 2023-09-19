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المؤسسات المالية في تونس: بودربالة يشدد على ضرورة مراجعة كل القوانين

2023/09/19 أهم الأخبار, سياسة

شدد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على ضرورة مراجعة القوانين من أجل إصلاح الوضع المالي في تونس.
وقال بودربالة، في حوار لاذاعة شمس اف أم، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن الوضع المالي والمؤسسات المالية سواء البنوك أو البنك المركزي أو لجنة التحاليل المالية تنظّمها قوانين، وتابع “هذه القوانين اتّضح وأنه لا بُدّ من مراجعتها”.
وأكد بودربالة على ضرورة إصلاح كل القوانين التي تنظّم هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه في صورة ثيوت عدم نجاعة القانون الحالي في السماح لهذه المؤسسات بالقيام بدورها، لا بدّ من مراجعته لتمكينها من القيام بدورها.

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