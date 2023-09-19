سليانة: ورشة عمل حول التغيرات المناخية بكسرى

نظمت جمعية “حماية البيئة والتنمية المستدامة” بولاية بنزرت، اليوم الثلاثاء، بمنطقة كسرى العليا بولاية سليانة، ورشة عمل حول التعريف بالتغيرات المناخية والتوعية بمخاطرها لفائدة منخرطي ومنخرطات “مجمع الزيدي” بكسرى، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في إطار مشروع “عدالة مناخية، عدالة مائية، مرأة ريفية”.

وذكرت المشرفة على المشروع هدى مزهود في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الورشة شهدت حضورا مكثفا من قبل منخرطي مجمع الزيدي بكسرى المختص في المنتوجات الفلاحية البيولوجية سواء من النساء أو الرجال

وأشارت مزهود إلى أثر التغيرات المناخية بولاية سليانة على موسم الزراعات الكبرى بإعتبار أن الجهة لم تشهد خلال هذه الصائفة ولأول مرة موسم حصاد، فضلا عن نقص الموارد المائية بالجهة، مما سيؤثر على المنتوجات الأولية، واضافت ان ورشات مماثلة ستنتظم بعدد من المعتمديات الأخرى بما في ذلك بمعتمدية الكريب

وطالب عدد من الحاضرين في تصريحات متطابقة ل”وات” بضرورة دعم المشاريع التي ترتكز على المواد الفلاحية البيولوجية