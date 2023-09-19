عروض مسرحية مجانية في إطار تظاهرة “الخروج الى المسرح” (المواعيد)

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس وقطب المسرح والفنون الركحية، تظاهرة ” الخروج إلى المسرح” في دورتها الرابعة، التي تنطلق اليوم 19 سبتمبر 2023 وتتواصل إلى غاية 24 من الشهر نفسه تحت شعار “الخروج الى المسرح … الخروج إلى الحياة….” وتنطلق كل العروض بداية من السابعة والنصف مساء ويكون الحضور بصفة مجانية.

ويتوزع البرنامج حسب ما يلي:

– عرض الافتتاح اليوم 19 سبتمبر 2023 بعنوان L’albatros من اخراج الشادلي العرفاوي و Cinzia Maccagnano وانتاج مشترك بين مسرح أوبرا تونس و Teatro Stabile Catania وذلك بقاعة الجهات.

– 20 سبتمبر مسرحية “مايراوش” من اخراج منير العرقي وانتاج المركز الوطني لفن العرائس بقاعة المبدعين الشبان.

-الخميس 21 سبتمبر 2023 عرض “الهروب من التوبة” من اخراج عبد الواحد مبروك و انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر بمسرح الجهات

– الجمعة 22 سبتمبر 2023 مسرحية “شوق” من إخراج حاتم دربال وانتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بن عروس بقاعة المبدعين الشبان.

– السبت 23 سبتمبر 2023 عرض “الفيرمة” اخراج غازي الزغباني وانتاج فضاء الأرتيستو بمسرح الجهات.

-الأحد 24 سبتمبر 2023 عرض “1114” اخراج معز القديري وانتاج مسرح اوبرا تونس – قطب المسرح

و الفنون الركحية بمسرح الجهات.