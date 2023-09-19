كارثة ثانية مُدمّرة تُهدّد درنة.. والسلطات الليبية ترفض دخول فريق أممي

أعلنت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لكالة رويترز، أن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية اليوم الثلاثاء للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

إلى هذا، حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى “أزمة ثانية مدمرة”.

فيما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاثنين إن “فرقًا من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات”.

من جهته، قدّر رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيتيري تالاس، أن معظم الوفيات كان بالإمكان تجنبها.

وأعاد السبب بحسب قوله، إلى غياب الرصد الجوي من جهة، وذلك بعد أعوام من الصراع الذي دمّر بشكل كبير شبكة الرصد.

في حين يعود السبب الثاني لعدم صيانة البنية التحتية لأعوام طويلة، وفقاً لـ”صحيفة لوفيغارو”.

وحتى الساعة لم تعلن السلطات في الشرق الليبي رسميا عن عدد القتلى النهائي، لاسيما أن الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين، خاصة في درنة التي دفعت الفاتورة الدموية الأعلى في العاشر من الشهر الجاري، عندما اجتاحتها الفيضانات.

المصدر: رويترز+ العربية