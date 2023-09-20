في ليلة واحدة: إحباط 23 عملية حرقة..

أسفرت حملة أمنية كبرى بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس و الحرس البحري بالوسط عن إحباط 23 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و انقاذ 463 مجتازا ( 349 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و 114 تونسي ).

كما تم ضبط 53 مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا مختلفة و حجز 07 مراكب حديدية و مبلغ مالي هام من العملة التونسية .

وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث اثر مداهمة منزلين من إلقاء القبض على 03 من منظمي عمليات اجتياز و حجز 13 مركب حديدي و 38 طوق مطاطي بغاية استغلالها في عمليات الإبحار خلسة .وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الإدارة العامة للحرس الوطني .