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في ليلة واحدة: إحباط 23 عملية حرقة..

2023/09/20 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أسفرت حملة أمنية كبرى بمرجع نظر إقليمي الحرس الوطني بصفاقس و الحرس البحري بالوسط عن إحباط 23 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و انقاذ 463 مجتازا ( 349 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و 114 تونسي ).

كما تم ضبط 53 مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا مختلفة و حجز 07 مراكب حديدية و مبلغ مالي هام من العملة التونسية .

وفي سياق متصل تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمهدية بمشاركة إدارة الاستعلامات والأبحاث اثر مداهمة منزلين من إلقاء القبض على 03 من منظمي عمليات اجتياز و حجز 13 مركب حديدي و 38 طوق مطاطي بغاية استغلالها في عمليات الإبحار خلسة .وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الإدارة العامة للحرس الوطني .

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