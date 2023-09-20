وزيرة التجهيز وسفير السعودية يسلمان123 مسكنا إجتماعيا بمعتمدية قعفور



قامت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري رفقة والي سليانة وليد العباسي و سفير السعودية عبد العزيز بن علي الصقر اليوم الإربعاء بتسليم 123 ،مسكنا إجتماعيا بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة

وقالت وزيرة التجهيز والإسكان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن “حلم المساكن الإجتماعية تحقق بعد تعطل المشروع لسنوات”، لافتة إلى أن قيمة المشروع تقدر ب 7.6 مليون دينار بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية

وأضافت الزنزري، أن 93 مسكنا جماعيا موزعة على 7 عمارات ذات طابق أرضي وطابقين علويين فضلا عن 30 مسكنا فرديا، مبينة أن المساكن الإجتماعية الفردية تمتد بين 111 و220 متر مربع وتمسح المساحة المغطاة 47 مترا مربعا، في المقابل تمتد مساحة المساكن الجماعية بين 73 و75 مترا مربعا بالنسبة إلى المساحة المغطاة

وأشارت وزيرة التجهيز والإسكان، إلى توزيع عدد من المساكن الإجتماعية الأخرى في الأيام القادمة بعدد من الولايات الأخرى

وكشفت في السياق نفسه، أن البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي يضم عنصرين ليشمل العنصر الأول إزالة المساكن البدائية وتعويضها وترميمها وتوسعتها ويشمل العنصر الثاني توفير المقاسم والمساكن الإجتماعية بقيمة اعتمادات جملية تقدر ب1278 مليون دينار موزعة إلى 563 مليون دينار على ميزانية الدولة و715 مليون دينار موارد خارجية( منها 645 مليون دينار من الصندوق السعودي للتنمية و70 مليون دينار من حكومة دولة قطر)

ولفتت الوزيرة ، إلى أن هذا البرنامج سيوفر 13400 مسكنا علما وأن المرحلة الأولى تضم 8372 مسكنا حيث وزع منها 664 مسكنا مقابل 3712 مسكنا جاهز و 3694 مسكنا في طور الانجاز ليتم توزيعها على مستحقيها ثم الإنتقال للمرحلة الثانية الممولة من ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية حيث تخص إنجاز 5 آلاف مسكنا بقيمة 450 مليون دينار

وأكدت ضرورة التثبت في القائمات حتى تتوجه هذه المساكن إلى مستحقيها

من جهته، أفاد سفير السعودية عبد العزيز بن علي الصقر، بأن حكومة السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية تساهم مع الحكومة التونسية في عدة مشاريع تنموية ليس فقط في مجال الإسكان بل في مجالات متعددة منذ سنة 1975

وكان رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة ملف السكن ووالي سليانة وليد العبّاسي ، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن قرعة توزيع المساكن الإجتماعية بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة انتظمت أول أوت المنقضي على 3 مراحل لتشمل المرحلة الأولى من القرعة تمكين شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مسكن فردي من بين المساكن الفردية الـ30، فيما أفضت المرحلة الثانية إلى تمكين بقية المنتفعين من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم 7 أشخاص من مساكن جماعية أرضية وشملت المرحلة الثالثة إستكمال بقية المساكن لتمكين بقية المنتفعين من 86 مسكنا.