دعوة متساكني هذه الولاية لاجراء تحاليل كورونا والاقبال على التلقيح

دعا مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية بمدنين الدكتور زيد العنز كافة المواطنين الذين يعانون من صعوبة في التنفس أو أعراض زكام حاد للتوجه لمراكز رفع العينات والتحاليل والتي تكون مجانية بالمؤسسات الصحية العمومية مشددا على ضرورة عزل كل من ثبتت إصابته بالفيروس لمدة خمسة أيام وأخذ الإحتياطات اللازمة.

كما دعا الدكتور زيد العنز كل المواطنين الذين تخلفوا عن التلاقيح في مناسبات سابقة أو عدم تلقي الجرعات التكميلية بالتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لتلقى الجرعات اللازمة.

يذكر أن ولاية مدنين سجلت 3 وفيات بكورونا و71 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة المتراوحة بين 3 إلى 17 سبتمبر الحالي إضافة إلى إقامة عدد من المصابين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.

المصدر: موزاييك