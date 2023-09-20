الكشف عن شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار ببنزرت والإحتفاظ ب7 من عناصرها..

تمكّنت الوحدات الاستعلاماتية المركزية والجهوية بمنطقة الحرس الوطني ببنزرت، إثر نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على 7 مشتبه بهم في التنقيب عن الآثار وحجزت لديهم مجموعة من الأواني والتماثيل الأثرية، وبندقية صيد عيار 16 دون رخصة مسك.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن الوحدات المذكورة توفرت لديها معلومات مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص التنقيب عن الكنوز و الإتجار في المنقولات الأثرية.

وأضافت في بلاغها أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعيّن في شأنهم.

وفي سياق متّصل أفاد مصدر أمني مسؤول في تصريح لمراسل (وات) ببنزرت بأن مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت تمكّنت بالتعاون والتنسيق مع الفرقة الثانية للحرس الوطني بالعوينة، من إلقاء القبض على 7 أشخاص اختصوا في التنقيب والإتجار بالآثار وذلك إثر رصد تولّي أحد الأشخاص عرض مجموعة من صور خاصة بمنقولات ووسائل أثرية على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، في محاولة لترويجها بين العموم، إذ تم استنفار مختلف الوسائل الاستعلاماتية والتعرّف على المتهم وإلقاء القبض عليه في مرحلة أولى ثم إلقاء القبض (عقب إتمام الأبحاث مع هذا المتهم)، على ستة أشخاص متواطئين معه في هذه القضية، فضلا عن حجز مجموعة من الأواني والتماثيل الأثرية وبندقية صيد عيار، 16 دون رخصة مسك.