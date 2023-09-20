اصابة تلاميذ في انزلاق حافلة مدرسية: وزارة الأسرة والمرأة تتدخل..

على إثر انزلاق حافلة لنقل التلاميذ في أريانة، كلفت موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج، المندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة ومندوب حماية الطفولة بأريانة بالتنقل الفوري للاطمئنان على التلاميذ المصابين والتعهّد بهم.

وقد تولى وفد الوزارة، بحضور والي أريانة، خالد النوري و المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس، فارس الماجري زيارة الأطفال المصابين الذين تم نقلهم لمتابعة وضعهم الصحي بمستشفيات شارل نيكول والرابطة والبشير حمزة والقصاب بالعاصمة.

وتقرر على إثر ذلك تكوين فريق من الأخصائيين النفسيين للتنقل إلى مقرات سكناهم للتعهّد بهم ضمانا لمصلحتهم الفضلى ومرافقتهم النفسية لتجاوز آثار هذه الحادثة بداية من يوم غد الخميس 21 سبتمبر 2023 ، علما و أن أغلب الأطفال المصابين غادروا المستشفيات ما عدى ثلاثة منهم سيخضعون لمزيد من المتابعة لحالتهم الصحيّة