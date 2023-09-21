حدث تاريخي: “اتصالات تونس” تطلق رسميا النسخة السادسة من بروتوكول الانترنت “IPV6” (فيديو)

أعلنت شركة اتصالات تونس،يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 بالقطب التكنولوجي بالغزالة، عن انطلاق العمل رسميا بالنسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات “IPV6” في تونس وهو ما يعتبر حدثا مميزا في مسار التحول التكنولوجي في بلادنا.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي،على هامش حفل الاعلان عن انطلاق العمل رسميا بالنسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات “IPV6” ، أنه بعد الحديث على “IPV6” منذ 20 سنة اليوم يتم رسميا انطلاق العمل به على شبكة الهاتف الجوال لشركة اتصالات تونس.

وبين الوزير أن من بين مميزات “IPV6” هو انه يوفر جودة في الابحار على الانترنات كما يوفر السلامة الضرورية حيث ان ميزات الأمان المضمنة في النسخة السادسة من بروتوكول الانترنات تساعد على حماية بيانات المستخدم وخصوصيته بشكل أفضل مؤكدا على ان هذا يعتبر حدث مميز في مسار التحول التكنولوجي بتونس معبرا عن امله في ان يسج بيقة مشغلي الهاتف الجوال على منوال اتصالات تونس.

وشدد الوزير على ان انتقال اتصالات تونس كأوّل مشغل الى النسخة السادسة من بروتوكول الانترنات ، من شانه تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الابتكار في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتحقيق النمو الاقتصادي وفق تعبيره.

ومن جانبه أكد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، الأسعد بن ذياب ان الاعلان عن اطلاق بروتوكول الأنترنات “IPV6” هو حدث تايخي مذكرا بالدور الفعال الذي لعبته اتصالات تونس للمساهمة في انجاح الانتقال التدريجي إلى البروتوكول السادس للانترنت معلنا عن بلوغ 400 ألف مستعمل لهذا البروتوكول عبر شبكة اتصالات تونس للهاتف الجوال.

وأضاف ان الطريق لازالت طويلة في هذا المجال بما أن عملية الانتقال نحو النسخة السادسة من بروتوكول الانترنات هي مسؤولية كامل المنظومة ولا تقتصر فقط على اتصالات تونس وفق تعبيره.

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وللاشارة فقد تم على هامش الاعلان عن هذا الحدث التاريخي تنظيم مسابقة لعدد هام من الطلبة بالقطب التكنولوجي بالغزالة الذين كانوا حاضرين بكثافة وقد تم تمكين الفائزين من جوائز قيمة.