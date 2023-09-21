بنزرت: الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات تضبط قائمة المكاتب القارة لتحيين السجل الانتخابي استعدادا لانتخابات المجالس المحلية

أفادت المكلفة بتسيير الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت ابتسام التركي، بان تم الانتهاء من ضبط القائمة النهائية للمكاتب القارة المخصصة لتحيين السجل الانتخابي والبالغ عددها 38 مكتبا قارا، موزعة بين مقرات المعتمديات والبلديات والفضاءات التجارية الكبرى ومحطات النقل، دون اعتبار الفرق المتنقلة التي ستتولى التوجه لجميع العمادات بالولاية.

وأضافت التركي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الهيئة اتمت ايضا انتداب 174 عونا سيكلفون بملف تحيين السجل الانتخابي في انتظار برمجة أيام تكوينية لفائدتهم حول مجمل العملية الانتخابية وقواعدها واجراءاتها، واكدت الاستعداد التام للمواعيد الانتخابية المقبلة من حيث الاستعداد اللوجستي او البشري.

وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، لفت في تصريح “لوات”، الى تواصل عملية التسجيل الآلي للناخبين لكل مواطن بلغ من العمر 18 سنة ومتحصل على بطاقة تعريف وطنية، الى جانب توفير امكانية التثبت في مركز الاقتراع او تغييره عن طريق التطبيقة والموقع او عبر الاتصال المباشر بالهيئات الفرعية.

ومن جانبه اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر “لوات” إن الانتخابات المحلية هي الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر الحكم المحلي، يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية، ثم مجالس الأقاليم، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور، ويتركب أقل مجلس محلي من 6 أعضاء، 5 منهم منتخبون وشخص واحد من ذوي الإعاقة