تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يصعد مركزين ليصبح في المركز 29 عالميا

صعد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مركزين اثنين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر اليوم ليصبخ في المركز 29 عالميا .

وتقدم المنتخب الوطني التونسي بمركزين مقارنة بالتصنيف الأخير، بفضل انتصاراته في مقابلات رسمية وودية في الفترة الأخيرة على حساب منتخبي بوتسوانا و مصر.

كما حافظ المنتخب الوطني التونسي على مركزه الثالث افريقيا ( بعد المغرب والسنغال) والثاني عربيا بعد المغرب التي صعدت الى المركز 13 عالميا .

اما على الصعيد الدولي فيحتل منتخب الارجنتين بطل العالم الصدارة امام منتخبات فرنسا والبرازيل وانقلترا وبلجيكا.

و سينشر الترتيب المقبل للفيفا يوم 26 اكتوبر 2023.

وفي ما يلي تصنيف الفيفا عالميا وافريقيا وعربيا :

المنتخبات العشرة الأولى عالميا:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- انقلترا

5- بلجيكا

6 – كرواتيا

7- هولندا

8 – البرتغال

9- ايطاليا

10 – اسبانيا

المننخبات العشرة الأولى افريقيا

13- المغرب

20- السينغال

29- تونس

34- الجزائر

35 – مصر

40- نيجيريا

41- الكاميرون

49- مالي

50- الكوت ديفوار

58 – بوركينا فاسو

المنتخبات العشرة الأولى عربيا

13- المغرب

29- تونس

34- الجزائر

35 – مصر

57- السعودية

61- قطر

69- العراق

70- الامارات

73 – عمان

84 – الأردن