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تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يصعد مركزين ليصبح في المركز 29 عالميا

2023/09/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

صعد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مركزين اثنين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر اليوم ليصبخ في المركز 29 عالميا .

وتقدم المنتخب الوطني التونسي بمركزين مقارنة بالتصنيف الأخير، بفضل انتصاراته في مقابلات رسمية وودية في الفترة الأخيرة على حساب منتخبي بوتسوانا و مصر.
كما حافظ المنتخب الوطني التونسي على مركزه الثالث افريقيا ( بعد المغرب والسنغال) والثاني عربيا بعد المغرب التي صعدت الى المركز 13 عالميا .

اما على الصعيد الدولي فيحتل منتخب الارجنتين بطل العالم الصدارة امام منتخبات فرنسا والبرازيل وانقلترا وبلجيكا.

و سينشر الترتيب المقبل للفيفا يوم 26 اكتوبر 2023.

وفي ما يلي تصنيف الفيفا عالميا وافريقيا وعربيا :

المنتخبات العشرة الأولى عالميا:
1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- البرازيل
4- انقلترا
5- بلجيكا
6 – كرواتيا
7- هولندا
8 – البرتغال
9- ايطاليا
10 – اسبانيا

المننخبات العشرة الأولى افريقيا
13- المغرب
20- السينغال
29- تونس
34- الجزائر
35 – مصر
40- نيجيريا
41- الكاميرون
49- مالي
50- الكوت ديفوار
58 – بوركينا فاسو

المنتخبات العشرة الأولى عربيا
13- المغرب
29- تونس
34- الجزائر
35 – مصر
57- السعودية
61- قطر
69- العراق
70- الامارات
73 – عمان
84 – الأردن

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