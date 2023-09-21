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بنزرت: العثور على بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش عيار 16 مم بأحدى المناطق الغابية براس الجبل

2023/09/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تولت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل ببنزرت، حجز بندقية صيد ومجموعة من الخراطيش عيار 16 مم، بعد العثور عليها مخباة بأحدى المناطق الغابية، بحسب ما افاد به مصدر امني مسؤول صحفي وكالة تونس لفريقيا للانباء.

وبين المصدر ذاته ان المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل، رصدت خلال عملها الرقابي الأمني، وجود جسم غريب بأحدى المناطق الغابية براس الجبل، فتم على الفور تسخير فريق امني تابع للمنطقة، تولى الكشف عن المحجوز ، بينما تولت مصالح الشرطة العدلية بذات المنطقة التعهد بالبحث والتقصي بشان قضية الحال وكشف ملابساتها.

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