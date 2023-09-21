رئيسا إيطاليا وألمانيا: استمعوا لنداء الشعب الليبي من أجل السلام والاستقرار والوحدة

“بعد الكارثة الطبيعية في ليبيا، نؤكد من جديد تضامننا مع الشعب الليبي ونعرب عن إعجابنا بالجهود الحثيثة التي تبذلها فرق الإنقاذ الليبية والدولية على الأرض. وتقدم ألمانيا وإيطاليا كل الدعم الممكن بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى”، هذا ما ورد في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى صقلية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجاء في البيان أيضًا: “إننا نشيد بالشعور الرائع بالتضامن الذي يشعر به الشعب الليبي والتعاون المستمر بين جميع الأطراف والمجموعات والمؤسسات، دون تمييز بين الغرب والشرق والجنوب، وكذلك التعبئة الدولية”.

وبالمثل، “نأمل أن تكون هذه الكارثة حافزًا للعمل. وفي أعقاب هذه المأساة الرهيبة – حيث تكون احتياجات المواطنين الليبيين ذات أهمية فوق كل شيء آخر – فإننا نشجع جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الاستماع إلى دعوة الشعب الليبي من أجل السلام والاستقرار، من أجل بناء شعور متجدد بالوحدة الوطنية”، على حد قول البيان.