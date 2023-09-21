وزير داخلية إيطاليا: تونس متعاونة كثيراً في مكافحة الهجرة.. وعلينا مساعدتها أكثر

رأى وزير الداخلية الإيطالي، ماتّيو بيانتيدوزي، أنه ينبغي مساعدة السلطات في تونس بشكل أكبر في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، في وقت تحدثت فيه قوى يسار الوسط المعارض عن “فشل” في إشارة إلى مذكرة التفاهم الأوروبية-التونسية الموقعة في تونس العاصمة في منتصف جويلية الماضي.

وقال الوزير في تصريحات متلفزة “تونس تعاونت كثيرًا حتى الآن، فقد منعت هذا العام حوالي 50 ألف شخص من مغادرة سواحلها، وهي تتعاون كثيرًا ولكن يجب أن نساعدها على القيام بالأكثر”.

وبدوره، وصف رئيس حركة خمس نجوم المعارضة، رئيس الوزراء الأسبق، جوزيبي كونتي بـ”الحماقة الدبلوماسية” فيما يتعلق بالمذكرة مع تونس بسبب “طريقة صياغتها وطريقة التهليل الإعلامي لها، وأيضا لأنني عملت مع تونس في صمت”.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية ٱكي