توزيع المساكن الاجتماعية: سعيّد يكشف ما حصل في 2012..

اشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، على إجتماع مجلس الوزراء.

وتطرق رئيس الدولة الى جملة من المشاريع في الآونة الاخيرة، من بينها توزيع المساكن الاجتماعية، والتي اكد بانها نمت بناء على مقاييس واضحة، عكس ما حصل في الماضي، حسب تعبيره.

حيث قال أن توزيع المساكن هذه السنة تم وفق مقاييس واضحة تنسحب على الجميع، ولم يعترض احد عليها، لا كما كان الشأن سنة 2012 بناء على الانتماء لحزب أو لجهة معينة، وفق قوله.

وتوجه سعيد بالشكر الى وزيرة التجهيز والإسكان “التي أشرفت على توزيع هذه المساكن الاجتماعية لمستحقيها”.