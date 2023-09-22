انتخابات 24 ديسمبر: صدور أمر دعوة الناخبين لانتخابات المجالس المحلية بالرائد الرسمي..

صدر أمس الخميس 21 سبتمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد588 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، ويتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.

ويدعى الناخبون يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخابات أعضاء المجالس المحلية .

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس أنه سيتم يوم 24 ديسمبر 2023 تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية، موضحا انّه اختار هذا التاريخ لرمزيته حيث يتزامن واستشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد سنة 2010.

وأكّد أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون يوم 24 ديسمبر وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الاغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها الا المترشحان الأول والثاني اللذين تحصلا على أغلبية الاصوات.