قرار هام للسلطات الايطالية بخصوص المهاجرين غير النظاميين..#خبر_عاجل

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها تعمل على عقد اتفاقيات دولية لإعادة المهاجرين غير النظاميين الذي لا يخق لهم البقاء في أراضيها إلى دولهم.

قال وزير الداخلية ماتيو بيانتدوزي خلال جلسة مساءلة الخميس في مجلس الشيوخ من أجل جعل عمليات الإعادة أكثر فعالية لأولئك الذين لا يحق لهم البقاء على الأراضي الوطنية، نعمل على مستوى التعاون الدولي على توسيع الاتفاقيات مع الدول المنشأ.

كما أكد الوزير أن سلطات بلاده تسعى في ذات الوقت لـتقليص المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ عمليات الاعادة نفسها. وكانت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد رأت، في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه من الضروري تقديم بديل جدي لظاهرة الهجرة الجماعية، بديل يتكون من العمل والتدريب والفرص في بلدان الأصل، ومسارات هجرة قانونية ومتفق عليها تمكن من الاندماج.

واستدلت في خطابها بـ خطة ماتّي من أجل أفريقيا، المعلنة من جانب حكومته والتي من المزمع عرضها في شهر أكتوبر أمام مؤتمر إيطاليا-افريقيا.

وقالت رئيسة الوزراء إنها خطة تعاون تنموية تحمل اسم (مؤسس مجموعة إيني للطاقة) إنريكو ماتّي، الإيطالي الذي عرف كيف يوفق بين المصلحة الوطنية الإيطالية وحق الدول الشريكة في التنمية والتقدم وفق قولها.

وكالات