قضية التآمر: قرارات جديدة في حق الموقوفين

رئيسا إيطاليا وألمانيا: استمعوا لنداء الشعب الليبي من أجل السلام والاستقرار والوحدة

الليلة: رياح تصل سرعتها الى 60 كلم/س في هذه المناطق

بالصور: فريق الانقاذ التونسي ينهي مهمته في ليبيا ويستعد للعودة

نبيل عمار في الاجتماع التحضيري لقمة المستقبل : آليات الحوكمة الدوليّة أصبحت غير قادرة على معالجة التحديات القائمة

2023/09/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمّة المستقبل المنعقد في إطار الدورة 78 للجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك.

وألقى الوزير كلمة أكّد فيها، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الخارجية، أن آليات الحوكمة الدوليّة التي تمّ إحداثها منذ 78 سنة أصبحت غير قادرة على معالجة التحديات القائمة والمستجدة.

وبين أن العالم بحاجة إلى قمة فارقة ومفصلية تكلّل بقرارات “شجاعة” وتترجم التعهدات إلى أفعال للقضاء على الفقر ودفع التنمية والحد من الهوّة الرقمية والتكنولوجيّة وتعزيز الأمن والحفاظ على كوكبنا من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما واستدامة بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة.

كما أكّد أنّ إحداث نقلة نوعية في مجابهة التحديّات القائمة يقتضي إحياء التعاون والتضامن الدولين وإعادة الثقة بين دول الشمال والجنوب والارتقاء بالعمل متعدّد الأطراف وتطوير منظومة الأمم المتّحدة.

وستنعقد قمّة المستقبل في سبتمبر 2024 بناء على مقترح الأمين العام في تقريره أجندتنا المشتركة وقرار الجمعية العامة 76/306 قصد بناء إجماع عالمي جديد حول الحلول متعدّدة الاطراف للتحديات القائمة والمستجدة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn