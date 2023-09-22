عاجل: هذه المؤسسات والمنشآت المشمولة بالتدقيق الشامل لعمليات الانتداب بالوظيفة العمومية..

ينص الفصل الأول للأمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج على ما يلي

يجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:

– رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.

– الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.

– الجماعات المحلية.

– المؤسسات والمنشآت العمومية.

– الهيئات العمومية.

– البنك المركزي التونسي.

– البنوك العمومية.

– البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.

– الشركات ذات المساهمة العمومية.

– مجلس نواب الشعب.