تكريم 60 تلميذا متفوقا في الدراسة من مكفولي الدولة بمؤسسات رعاية الطفولة



كرّمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى بمناسبة يوم العلم، اليوم الجمعة، بمقر المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل، 60 تلميذا وتلميذة من المتفوقين في الدراسة من مكفولي الدولة بمؤسسات رعاية الطفولة من مراكز مندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة الراجعة بالنظر للوازرة.

وقالت بلحاج موسى في تصريح للصحفيين على هامش هذا التكريم إن معدلات نجاح الأطفال مكفولي الدولة في مختلف المستويات التعليمية قد تراوحت بين 13 و17.45 من عشرين، مشيرة إلى أن أعلى معدل في امتحان الباكالوريا كان من نصيب تلميذ من ولاية سيدي بوزيد من مكفولي الدولة حاز على معدل 17.45 من عشرين.

وأكدت وزيرة الأسرة أن معدلات النجاح للأطفال مكفولي الدولة تحسنت خلال الموسم الدراسي المنقضي مقارنة بالمواسم الماضية حيث بلغ معدل النجاح في مختلف المستويات التعليمية 35 بالمائة، مفيدة أن نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا في الموسم الدراسي المنقضي في مركبات الطفولة قد بلغ 55 بالمائة مقابل 35 بالمائة في المراكز المندمجة.

وقذ شمل تكريم المتفوقين في الدراسة من مكفولي الدولة طالبا بالجامعة تحصل على معدل يناهز 18 من عشرين، فضلا عن تلاميذ في مستوى السادسة أساسي والتاسعة أساسي تحصلوا على معدلات تفوق 17 من عشرين، حسب ما أفادت به وزيرة الأسرة.

وبحسب الجنس بلغ عدد الإناث المتفوقات في الدراسة 39 تلميذة من جملة 60 تلميذا، وقد ارجعت وزيرة الاسرة هذا التحسن في النتائج إلى “تضافر جهود التلاميذ والاطار التربوي والأخصائيين النفسيين وجمعيات من المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعية التونسية لجودة التعليم، فضلا عن تحسين الظروف المادية بمؤسسات رعاية الطفولة لدعم التلاميذ وتحسين حياتهم الدراسية”.

وأكدت وزيرة الأسرة أن العمل لتحسين ظروف رعاية الأطفال مكفولي الدولة سيتواصل بهدف تحسين النسبة العامة للنجاح بأكثر من 55 بالمائة، مشددة على مزيد الإحاطة بالأطفال داخل المراكز المندجمة التي تؤمن خدمات الرعاية للأطفال فاقدي السند بنظام الإقامة الكاملة وداخل مركبات الطفولة التي تستقبل الأطفال الذين يعيشون صعوبات إجتماعية وعائلية بالوسط الطبيعي.