هيئة الانتخابات تقدم رزنامة الانتخابات المحلية والإعلان عن النتائج النهائية لن يتجاوز 27 جانفي 2024

قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بعد ظهر اليوم الجمعة الخطوط الكبرى لرزنامة الانتخابات المحلية التي ستنتظم يوم 24 ديسمبر 2023 في دورتها الأولى، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الخميس وصدور الأوامر الرئاسية المتعلقة بدعوة الناخبين وتقسيم الأقاليم وتقسيم الدوائر الترابية.

وأفاد بوعسكر خلال هذه الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1، بأن مجلس الهيئة صادق في اجتماعه صباح اليوم الجمعة على هذه الرزنامة، معلنا أن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية ، سيتم الاعلان عنها في أجل أقصاه 27 ديسمبر على أن لا يتجاوز الإعلان عن النتائج النهائية، بعد انقضاء آجال الطعون، 27 جانفي 2024.

وينطلق التحيين الآلي للناخبين يوم 23 سبتمبر بإضافة من سيبلغ 18 سنة كاملة في هذا التاريخ، أو من أعد بطاقة تعريفه الوطنية لأول مرة، كما تتيح الهيئة فترة مطولة لتحيين مراكز الاقتراع على ثلاث فترات تمتد على 53 يوما ، آخرها الفترة الاستثنائية من 29 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، وذلك عبر التحيين الالكتروني عبر موقع “توانسة.تي ان” ، أو من خلال التوجه للأعوان الميدانيين التابعين للهيئة والذين يقدر عددهم 3854 عونا.

وبالنسبة للخطة الجديدة التى أحدثتها الهيئة والمتعلقة بالمنسق المحلي ومساعديه، فيقدر عددهم ب393 شخصا مهمتهم التنسيق مع هيئة الانتخابات داخل العمادات والمعتمديات، كما سيكون الأعوان الوقتيون منتشرين في الفضاءات العمومية والساحات، إلى جانب أعوان التسجيل والتحيين القارين الموجودين في مقرات الهيئات والبلديات والمعتمديات.

وتمتد فترة قبول الترشحات لعضوية المجالس المحلية، على عشرة أيام من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا، انطلاقا من الاثنين 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد الطعون يوم 28 نوفمبر.

وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر قبل 21 يوما من تاريخ الاقتراع، لتختتم يوما قبل الصمت الانتخابي الذي سيكون يوم 23 ديسمبر ويمتد إلى توقيت غلق آخر مكتب اقتراع.

وأفاد بوعسكر من جهة أخرى بأن الهيئة استبقت الأمر المتعلق بدعوة الناخبين ونشرت الاوراق اللازمة للترشح ووثائق التزكيات التي جاءت هذه المرة مبسطة وهي تتمثل في تزكية 50 من المقيمين والمسجلين بالدائرة الانتخابية دون الحاجة للتعريف بالامضاء.

وبالنسبة لذوي الإعاقة القانون، فقد خصص لهم المشرع مقعدا في كل مجلس محلي في 279 ، وخلال فترة قبول الترشحات سيتم فتح باب الترشحات لذوي الإعاقة الذين يخضعون لنفس شروط الترشح باستثناء التزكيات ولا يدخلون الحملة الانتخابية ولا يشاركون في التصويت.

وبين رئيس الهيئة أن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية وحامل لبطاقة الإعاقة ونقي السوابق العدلية، يمكنه الترشح، وإذا تعددت الترشحات في الدائرة الواحدة ستتم القرعة في يوم الاقتراع نفسه، يوم 24 ديسمبر،في كامل تراب الجمهورية لاختيار نائب من ذوي الاعاقة في كل معتمدية.

واعتبر بوعسكر أن “الرزنامة فيها إتاحة كبرى للناخب للتحيين وللمترشحين، خاصة وأن الهيئة استبقت الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين وتم نشر الوثائق المطلوبة والاستمارات المتعلقة بالترشح واستمارة التزكية وإفساح المجال للراغبين في الترشح بتجهيز وثائقهم.