بطاقة إيداع بالسجن ضد صاحب ووكيل شركة لتصنيع الأسمدة وتحجير السفر على عدد من موظفيها

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الجمعة، بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل أعمال يدير شركة مختصة في تصنيع الأسمدة الزراعية والكيميائية ووكيل الشركة مع تحجير السفر على أربعة من اطارات الشركة.

وتم ذلك من أجل تهم تعلقت بغسيل الأموال وبيع و تخزين مواد ومنتوجات فلاحية مصنعة وغير مطابقة للمواصفات القانونية، وفق ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي،قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ برجل الأعمال صاحب الشركة التي تملك مقرات بصفاقس والبحيرة بالعاصمة وعدد من موظفي الشركة المصنعة للمواد الزراعية والفلاحية والكيمياوية، وذلك اثر الكشف عن ترويجها لمواد مغشوشة باستعمال الحيل وتدليس فواتيرها وبياناتها.