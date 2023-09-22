يقوم بالتوظيف في الخارج دون رخصة: الاحتفاظ بمشتبه به في الاتجار بالاشخاص

اذنت النيابة العمومية بقفصة بالاحتفاظ بشخص من أجل “الاتجار بالأشخاص وممارسة نشاط التوظيف بالخارج دون رخصة” كما حضر المندوب الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة راغبا في تتبعه عدليا من أجل “ممارسة النشاط دون ترخيص”.

وتم ذلك أثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة مفادها انخراط صاحب محل خدمات إعلامية في ممارسة نشاط التوظيف بالخارج دون رخصة مقابل مبالغ مالية هامة.

وبمداهمة المحل المذكور وحجز جميع التجهيزات الإعلامية، تم العثور على عدد هام من النسخ لشهائد علمية، بطاقات تعريف وطنية، جوازات سفر، شهائد عمل مترجمة، بطاقات تكوين، رخص سياقة، شهائد مدرسية، شهائد ختم تربصات، ووصولات تحويلات بنكية لفائدة صاحب المحل قدرت قيمتها المالية الجملية بحوالي 105 ألف دينار ومطالب مستوفاة الوثائق.

وباقتياد ذي الشبهة الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه أفاد أنه يمارس النشاط منذ سنتين تقريبا ومنذ مدة اندمج في مجال البحث عن عروض شغل لطالبيها بكامل ولايات الجمهورية مع شركات أجنبية مقابل مبالغ مالية متفاوتة دون الحصول على ترخيص في الغرض.