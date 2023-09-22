تأجيل النظر في ملف اذاعة شمس اف أم وتحركات مرتقبة لأبناء المؤسسة



أعلن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بشمس أف أم تأجيل النظر في ملف الإذاعة إلى جلسة 4 أكتوبر القادم بخصوص استئناف النيابة العمومية قرار التفويت في المؤسسة.

وأكد فرع النقابة، في بيان، تواصل حرمان الصحفيين والعاملين بإذاعة شمس أف أم من أجورهم منذ 3 أشهر على التوالي في مس واضح بأحد أساسيات حقهم في الحياة وفي المعيشة مندّدا بالمسّ بحق بنات وأبناء المؤسسة في العلاج وفي الصحة وعدم تمكينهم من حقهم في التغطية الاجتماعية بسبب عدم تسوية الوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي أو مع منظومة التأمين.

وأشار إلى أن الوضع في الإذاعة دفعت بإدارة المؤسسة إلى إجبار مقدمي الأخبار على تقديم الأخبار عن بعد في مس واضح بأساسيات العمل الصحفي وجودته وذلك بسبب غياب الإمكانيات وعدم قدرة الاذاعة حتى على تأمين نقل العاملين بها في ظل تواصل حرمانهم من أجورهم.

وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه منظوريها والقطع مع المظلمة المسلطة على الصحفيين والعاملين في الاذاعة والتي وصلت إلى حد اعتماد سياسة تجويع ممنهجة وسط صمت ولا مبالاة من طرف المسؤولين عن ملف شمس أف أم.

وينتظر أن ينظم العاملون بشمس أف أم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بقرطاج سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.