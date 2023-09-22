إيقاف رسام الكاريكاتور توفيق عمران: رئاسة الحكومة توضّح..

اصدرت رئاسة الحكومة مساء اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، بلاغا توضيحيا، قالت فيه إن رئيس الحكومة لا علم له إطلاقا بالتتبعات الجزائية التي تمت إثارتها ضدّ الرسام الكاريكاتوري توفيق عمران.

واكدت رئاسة الحكومة ان الحشاني لم يشاهد الصورة “ولا هو يعرف حتى من هو صاحبها، بل لم يعلم بوجود تتبعات جزائية ضد الرسّام المذكور إلا عن طريق وسائل الإعلام صباح اليوم”.

واضافت أنه “إن كانت هذه التتبعات قد تمت من أجل أفعال أخرى قد يكون السيّد توفيق عمران ارتكبها فذلك شأن قضائي بحت، أما إذا كانت من أجل صورة كاريكاتورية فهو أمر إن كان فيه للنيابة العمومية تقدير بحكم القانون فإن تقدير رئاسة الحكومة هو أنه ليس هناك ما يبرر مثل هذه التتبعات لأن حرية الإبداع مضمونة في نص دستور 25 جويلية 2022 بفصله التاسع والأربعين”.

وتابعت رئاسة الحكومة في نص بلاغها: “أما من أراد أن يخلط بين حرية التعبير وحرية الإبداع من جهة، وجريمة إصدار صك بدون رصيد من جهة أخرى، فهو من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب”.

يذكر ان النيابة العمومية ببن عروس قررت إطلاق سراح رسام الكاريكاتير توفيق عمران، بعد إيقافه أمس الخميس .

فيما قال المحامي العياشي الهمامي، إن عمران تعلقت به تهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن التهمة التي وُجِّهت له بسبب رسميْ كاريكاتور نشرَهما توفيق عمران على صفحته، يتعلقان بتعيين رئيس الحكومة أحمد الحشاني.