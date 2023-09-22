بن عروس: اضافة 4 دوائر انتخابية جديدة للخارطة الانتخابية

شهدت الخارطة الانتخابية بولاية بن عروس اضافة 4 دوائر انتخابية جديدة بعد صدور الامر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخاب اعضاء المجلس الوطني للاقاليم والجهات .

وشملت الدوائر الجديدة اضافة دائرة انتخابية لعمادة حي الحبيب بالزهراء لتصبح بالعمادة دائرتان انتخابيتان هما الدائرة الانتخابية الحبيب 1 والحبيب 2.

واضافة دائرة انتخابية بعمادة بومهل من معتمدية بومهل البساتين لتصبح بها دائرة بومهل 1 ودائرة بومهل 2

وفي معتمدية حمام الشط تمت اضافة داأئرة انتخابية جديدة لعمادة برج السدرية لتصبح مقسمة الى دائرتين دائرة برج السدرية 1 ودائرة برج السدرية 2 كما تم اضافة دائرة انتخابية جديدة بنفس المعتمدية وتتعلق بتقسيم عمادة حمام الشط الى دائرتين هما دائرة حمام الشط 1 وحمام الشط 2

وتضم ولاية بن عروس 76عمادة مقسمة على 12 معتمدية وبها 80 دائرة انتخابية .

يذكر ان انتخابات المجالس المحلية تم تحديد موعدها ليوم 24 ديسمبر المقبل .